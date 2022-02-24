Прекратите войну: МИД Эстонии вызвал посла России
В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии вызвал сегодня, 24 февраля, посла РФ Владимира Липаева, чтобы выразить протест и решительно осудить действия восточного соседа.
В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии вызвал сегодня, 24 февраля, посла РФ Владимира Липаева, чтобы выразить протест и решительно осудить действия восточного соседа.
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, встретившийся с послом России, заявил, что нападение России было полным пренебрежением не только международного права, но и к основных принципов гуманности.
«Эстония призывает Россию уважать международное право и быстро прекратить войну, которая приведет только к смерти и страданиям. Война не может быть решением какой-либо проблемы и уж точно не решит воображаемых проблем», - сказал Мярт Вольмер.