Лаури Ляэнеметс: Украина сражается и за нас

Российская Федерация начала захватническую войну против Украины. Ответственность за разжигание войны, человеческие страдания и материальный ущерб несет Россия. В это тревожное время многие думают о том, что же будет дальше.

Сейчас мы, жители Эстонии, можем заниматься своими обычными делами, поскольку прямой военной угрозы для нашей страны нет. При этом мы должны понимать, что Украина сражается и за нас. Сохранение независимости Украины жизненно важно и для нас, поскольку если Украина окажется под контролем России, это еще больше прибавит Путину сил и смелости.

Социал-демократическая партия поддерживает усилия правительства Эстонии, направленные на наказание России масштабными санкциями и на оказание всесторонней поддержки Украине. Поскольку возможности Эстонии по оказанию Украине военной помощи ограничены, то мы должны сосредоточиться на экономической поддержке Украины. Европейский союз должен предоставить Украине финансовую помощь, чтобы правительство Украины смогло несмотря на войну выплачивать зарплаты и пенсии, закупать для больниц лекарства и обеспечивать едой детские дома. Сможет ли устоять демократически избранная власть на Украине, зависит и от веры людей в свое государство и его способность обеспечить их нужды.

Мы также должны быть готовы к тому, что многие украинцы могут захотеть спастись от российской военной машины в Эстонии. Их нужно принять и всячески поддержать. Ведь и мы ожидали бы этого от наших соседей, если бы сами оказались в такой ситуации.