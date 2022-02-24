Важная информация для жителей Эстонии, находящихся в Украине

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России МИД рекомендуем полностью избегать поездок в Украину.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просят регистрировать свое пребывание на сайте МИД или по телефону +372 5301 9999.

Правила поведения для тех, кто находится в Украине: