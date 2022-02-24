Сегодня вечером пройдет внеочередное заседание Евросовета
Премьер-министр Кая Каллас сегодня вечером отправится в Брюссель на внеочередное заседание Совета Европы, пишет Postimees.
Премьер-министр Кая Каллас сегодня вечером отправится в Брюссель на внеочередное заседание Совета Европы, пишет Postimees.
Тема встречи глав государств и правительств ЕС – масштабное военное нападение России на Украину. Совет планирует обсудить ситуацию в Украине, способы поддержки Украины, введение широких санкций против России, а также обсудить текущую ситуацию с безопасностью в Европе.