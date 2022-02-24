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Сегодня вечером пройдет внеочередное заседание Евросовета

Флаги ЕС перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. ФОТО: Yves Herman

Премьер-министр Кая Каллас сегодня вечером отправится в Брюссель на внеочередное заседание Совета Европы, пишет Postimees.

Тема встречи глав государств и правительств ЕС – масштабное военное нападение России на Украину. Совет планирует обсудить ситуацию в Украине, способы поддержки Украины, введение широких санкций против России, а также обсудить текущую ситуацию с безопасностью в Европе.

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