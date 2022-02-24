Здание Postimees Grupp. ФОТО: Konstantin Sednev

Postimees Grupp в одностороннем порядке расторгает договор, по которому продавалась реклама для эстонских телезрителей на российских телеканалах.

По словам директора по продажам и члена правления Postimees Group Таави Лятти, Postimees Group не считает возможным сотрудничество с телеканалами, которые представляют интересы напавшей на Украину Российской Федерации.

Решение касается всех российских каналов, на которых Postimees Grupp продает рекламу. Это ПБК, НТВ Мир Эстония, РЕН-ТВ Эстония и ДОМ Кино.