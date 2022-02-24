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Варварское нападение, вопиющая агрессия, безрассудный поступок - так западные лидеры отреагировали на объявленную президентом Путиным военную операцию на Украине, пообещав в ответ ввести против России жесточайшие масштабные санкции.

Президент США Джо Байден осудил Россию за "неоправданное" нападение на Украину, пообещав, что США и союзники ответят единым и решительным образом.

"Президент Путин выбрал путь преднамеренно спланированной войны, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания, - заявил Байден. - Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которыми обернется это нападение".

Джо Байден заявил о встрече с лидерами "Большой семерки", которая пройдет в четверг. Он также пообещал ввести против России жесткие санкции.

Решительно ответить на действия Москвы пообещал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я потрясен ужасающими событиями на Украине, я обсудил с президентом Зеленским дальнейшие действия, - написал в "Твиттере" Джонсон. - Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не оправданное нападение на Украину".

"Наша миссия ясна. В дипломатическом, политическом и, в конечном счете, военном плане эта отвратительная и варварская авантюра Путина должна закончиться провалом", - заявил Джонсон.

"Этот акт бессмысленной и безрассудной агрессии - это нападение не только на Украину. Это нападение на демократию и свободу в Восточной Европе и во всем мире. Этот кризис касается права свободного, суверенного, независимого европейского народа выбирать собственное будущее, и это право, которое Великобритания всегда будет защищать", - подчеркнул британский премьер.

"Несмотря на все его бомбы, танки и ракеты, я не верю, что российский диктатор когда-нибудь сможет сокрушить национальное чувство украинцев и их страстную веру в то, что их страна должна быть свободной", - заявил Джонсон.

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил действия России, призвал к немедленному прекращению военных действий и выразил солидарность с народом Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал нападение России на Украину вопиющим нарушением международного права.

"Ничто не может оправдать этого. Германия решительно осуждает безрассудный поступок президента Путина. Мы солидарны с Украиной и ее народом", - написал в "Твиттере" канцлер.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок назвала действия Владимира Путина ужасающими и призвала граждан Германии, находящихся на территории Украины, срочно покинуть страну.

"На протяжении последних месяцев мы делали все возможное, чтобы найти мирное решение российскому кризису посредством дипломатии, - заявила Бербок. - Москва отклонила наши запросы о переговорах. Украинцы не сделали ничего, что могло стать оправданием подобному кровопролитию. Задача этой войны - разрушить надежду граждан Украины на то, что после десятилетий несвободы они имеют право на демократию, право на мир и лучшее будущее без угнетения".

"Президенту Путину: вы никогда не сможете разрушить эту мечту. Она растет на Украине так же, как и в вашей собственной стране", - добавила глава МИД Германии.

Антивоенная демонстрация у российского посольства в Берлине. ФОТО: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала начало военной операции "варварским нападением", для оправдания которого использовались "циничные аргументы".

"В это мрачное время наши мысли с Украиной и с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые оказались перед лицом этого необоснованного нападения и должны бояться за свою жизнь", - написала Урсула фон дер Ляйен в "Твиттере".

Она также добавила, что российские активы в ЕС будут заморожены, доступ российских банков к финансовым рынкам Евросоюза будет заблокирован.

"Союзники НАТО осуждают самым решительным образом ужасающее нападение России на Украину, которое является совершенно безосновательным. Наши мысли с народом Украины. Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности", - написал в "Твиттере" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг".

МИД Китая отказался называть операцию России на Украине "вторжением" и призвал все стороны проявлять сдержанность.

"Китай внимательно следит за развитием ситуации", - заявил журналистам представительница МИД КНР Хуа Чуньин.

"Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни, - заявил Александр Лукашенко на экстренном совещании с военными. - Чтобы не допустить и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ним [Зеленским] за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы".

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в военной операции.