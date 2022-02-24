Немецкий клуб "Шальке" убрал со своей формы логотип "Газпрома"
Логотип "Газпрома" больше не будет представлен на форме немецкого футбольного клуба "Шальке", сообщается на сайте команды.
Логотип "Газпрома" больше не будет представлен на форме немецкого футбольного клуба "Шальке", сообщается на сайте команды.
"Учитывая последние события, развитие ситуации и эскалацию конфликта, произошедшую за последние дни, "Шальке" решил убрать с формы логотип главного спонсора - "Газпрома". Мы пошли на такой шаг после общения с компанией "Газпром Германия". Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись "Шальке 04", - говорится в сообщении немецкого клуба.
Российский "Газпром" был официальным генеральным спонсором "Шальке" с 2007 года. В настоящее время гельзенкирхенцы занимают пятое место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
Днём ранее немецкое издание Bild закрасило логотип "Газпрома" на фотографиях с футболистами "Шальке", разместив призывы к солидарности с Украиной. На сайте издания появился материал с заголовком "Bild положил конец рекламе Путина", а на заглавном фото логотип "Газпрома" на форме "Шальке" был закрашен надписью "Свободу Украине".
Кроме того, Associated Press сообщает, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации в Украине. Официально об этом должны объявить на завтрашнем внеочередном заседании исполкома УЕФА. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене".