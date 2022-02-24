Киев призвал всех партнеров Украины разорвать дипотношения с Россией

Он отметил, что после таких действий России все международные партнеры вслед за Украиной должны разорвать с РФ дипломатические отношения. «Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со времен Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе», — написал Кулеба.