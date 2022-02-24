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Киев призвал всех партнеров Украины разорвать дипотношения с Россией

Флаг Украины. ФОТО: Mihkel Maripuu

После полномасштабного вторжения России в Украину Киев призвал остальные государства разорвать дипломатические отношения с Россией, пишет hromadske.ua.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что после таких действий России все международные партнеры вслед за Украиной должны разорвать с РФ дипломатические отношения. «Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со времен Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе», — написал Кулеба.

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