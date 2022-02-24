Игорь Копытин: нужно перекрыть виды на жительство для граждан России

«Скажу честно, что я шокирован. Я всегда говорил, что масштабной агрессии России против Украины нельзя полностью исключать, но сам верил, что Россия этого не сделает. Поскольку война между Россией и Украиной выходит за границы моего понимания. Но кажется, что российский диктатор Путин больше вообще не видит границ, как их не видел Гитлер в 1939 году», - написал Копытин в социальной сети.