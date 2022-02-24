Игорь Копытин прокомментировал украинский вопрос и проблему граждан РФ в Эстонии
Известный историк Игорь Копытин высказал свое отношение к агрессии России против Украины.
Известный историк Игорь Копытин высказал свое отношение к агрессии России против Украины.
«Скажу честно, что я шокирован. Я всегда говорил, что масштабной агрессии России против Украины нельзя полностью исключать, но сам верил, что Россия этого не сделает. Поскольку война между Россией и Украиной выходит за границы моего понимания. Но кажется, что российский диктатор Путин больше вообще не видит границ, как их не видел Гитлер в 1939 году», - написал Копытин в социальной сети.
Он сказал, что поддерживает «10 советов правительству Эстонии» Урмаса Рейнсалу, которые тот недавно опубликовал на err.ee. «Нужно прекратить трансляцию российских каналов, разорвать все экономические отношения с Россией, закрыть виды на жительство для граждан России, не выдавать им Шенгенские визы и так далее. Вооруженные силы Украины воюют не только за свою страну, но прикрывают всю Европу от русского агрессора. Поэтом нужно поддерживать их во всем», - написал Копытин.