Урмас Паэт: пока продолжается путинское безумие, в Украине будут погибать люди
Евродепутат Урмас Паэт сделал заявление в связи с военным нападением России на Украину, которое Rus.Postimees приводит ниже.
Евродепутат Урмас Паэт сделал заявление в связи с военным нападением России на Украину, которое Rus.Postimees приводит ниже.
Люди в разных городах России собрались на стихийные антивоенные демонстрации. В то же время режим препятствует тому, чтобы люди собирались, и организаторов акций протеста арестовывают.
Администрация мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау решительно осудила вторжение Путина на Украину. В то же время Путин считает, что занимается в Украине денацификацией.
Одним из самых главных сдерживающих факторов нападения на Украину может стать активное противостояние российского общественного мнения войне. Когда тела молодых людей, убитых Путиным в Украине, начнут поступать в российские города и села, это будет иметь свое влияние.
Но пока продолжается путинское безумие, в Украине будут погибать люди. Погибают дети. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) уже призвал спасать жизни детей. Но человеческая жизнь не имеет для Путина никакой ценности.
К тому же ясно, что лукашенковская Белоруссия целиком и полностью является марионеткой Путина и плацдармом преступлений. Лукашенко позволил Белоруссии уничтожить свою независимость.
Серьезный ущерб репутации своей страны нанес также премьер-министр Пакистана, который сегодня находится с рабочим визитом в Москве и обсуждает с Путиным двустороннее сотрудничество.
Теперь в кротчайшие сроки Европейскому союзу необходимо принять принципиальное и серьезное решение о санкциях против путинского режима и продолжение всесторонней помощи Украине.
Жаль, что эстонские телеоператоры до сих пор не смогли прекратить транслировать в своих пакетах российскую военную пропаганду. Теперь Эстонское государство должно вмешаться и запретить это делать.
Тяжкое преступление против украинского народа и убийства украинского народа не останутся безнаказанными. История и в прошлом доказывала это.