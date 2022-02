Министры социальных дел стран Балтии выступили с совместным обращением

В эти темные часы мы стоим вместе с Украиной и ее народом и призываем всех министров социальных дел стран Европейского Союза объединить усилия для обеспечения гуманитарной помощи жителям Украины.

Мы подчеркиваем, что страны Балтии делают все, что в наших силах, чтобы быть готовыми принять оказавшихся в беде граждан Украины и предложить им необходимую помощь, в том числе продовольствие, ночлег и психологическую поддержку.

Призываем гражданское общество и международные организации увеличить объемы гуманитарной помощи Украине. Нашими важнейшими партерами, предлагающими помощь нуждающимся в Украине, являются Международный Комитет Красного Креста (International Committee of the Red Cross), Мальтийский интернационал (Malta Relief Organisation), Caritas, Save the Children International и The Global FoodBanking Network.

Мы призываем жителей наших стран поддерживать эти организации и народ Украины.

Слава Україні!