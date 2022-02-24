Чт, 24.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Министры социальных дел стран Балтии выступили с совместным обращением

Министры социальных дел стран Балтии выступили с совместным обращением

Флаг Украины. ФОТО: Mihkel Maripuu

Министры социальных дел Эстонии, Латвии и Литвы остро осуждают вторжение России в демократическую Украину.

В эти темные часы мы стоим вместе с Украиной и ее народом и призываем всех министров социальных дел стран Европейского Союза объединить усилия для обеспечения гуманитарной помощи жителям Украины.

Мы подчеркиваем, что страны Балтии делают все, что в наших силах, чтобы быть готовыми принять оказавшихся в беде граждан Украины и предложить им необходимую помощь, в том числе продовольствие, ночлег и психологическую поддержку.

Призываем гражданское общество и международные организации увеличить объемы гуманитарной помощи Украине. Нашими важнейшими партерами, предлагающими помощь нуждающимся в Украине, являются Международный Комитет Красного Креста (International Committee of the Red Cross), Мальтийский интернационал (Malta Relief Organisation), Caritas, Save the Children International и The Global FoodBanking Network.

Мы призываем жителей наших стран поддерживать эти организации и народ Украины.

Слава Україні!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back