Инфотелефон 1247 готов помогать людям по связанным с Украиной вопросам

По вопросам консульской помощи граждане и жители Эстонии могут звонить по номеру +372 5301 9999, телефон открыт круглосуточно. Для звонка по государственному инфотелефону из-за рубежа следует звонить по номеру +372 600 1247.

Министр внутренний дел Кристьян Яани отметил, что очень важно, чтобы временно находящиеся в Эстонии украинцы или украинцы, постоянно живущие и работающие тут, а также их близкие моли при необходимо получить официальную информацию.

«Государственный инфотелефон 1247 — как раз для этого. Там работают профессионалы, которые умеют найти ответы на вопросы либо сразу, либо поискать и перезвонить звонившему позже», - пояснил министр внутренний дел.

По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Альвера, государственный инфотелефон собирает ответы от различных ведомств, чтобы предоставить звонящим основную информацию, необходимую им для того, чтобы справиться с тем, что происходит в Украине. По ее словам, информация постоянно обновляется.