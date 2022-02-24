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  • Эстония
  • Инфотелефон 1247 готов помогать людям по связанным с Украиной вопросам

Инфотелефон 1247 готов помогать людям по связанным с Украиной вопросам

Kriisitelefon 1247. ФОТО: politsei.ee

Государственный инфотелефон 1247 готов предоставлять всем людям информацию по связанным с Украиной вопросам. 

По вопросам консульской помощи граждане и жители Эстонии могут звонить по номеру +372 5301 9999, телефон открыт круглосуточно. Для звонка по государственному инфотелефону из-за рубежа следует звонить по номеру +372 600 1247.

Министр внутренний дел Кристьян Яани отметил, что очень важно, чтобы временно находящиеся в Эстонии украинцы или украинцы, постоянно живущие и работающие тут, а также их близкие моли при необходимо получить официальную информацию. 

«Государственный инфотелефон 1247 — как раз для этого. Там работают профессионалы, которые умеют найти ответы на вопросы либо сразу, либо поискать и перезвонить звонившему позже», - пояснил министр внутренний дел.

По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Альвера, государственный инфотелефон собирает ответы от различных ведомств, чтобы предоставить звонящим основную информацию, необходимую им для того, чтобы справиться с тем, что происходит в Украине. По ее словам, информация постоянно обновляется. 

Нагрузка на инфотелефон 1247 сейчас обычная и по номеру по-прежнему можно получить информацию, связанную с коронавирусом, а также по вопросам дорожного движения, окружающей среды и спасения.

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