На авиабазу Эмари перебросили истребители F-35 ВВС США

«Состоявшееся сегодня утром масштабное нападение вооруженных сил Российской Федерации на Украину принесло в Европу большую войну. Атака стала очередным подтверждением верности и точности данных американской разведки. Намерение НАТО укрепить регион Балтийского моря дополнительными силами является необходимым шагом и оно достойно слов благодарности», – сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Он также пояснил, что альянс рассматривает страны Балтии и Польши в качестве общего операционного пространства, поэтому решение США повлияет на регион в целом.

«Принятое США на этой неделе решение об усилении военного присутствия союзных сил в Эстонии новейшими летательными аппаратами свидетельствует о решимости американцев защищать своих союзников», – сказал министр обороны Калле Лаанет.

По словам главы оборонного ведомства, США обмениваются с союзниками оперативной информацией и предпринимают конкретные шаги по сдерживанию России. «Такую же оперативность мы наблюдали в 2014 году: американцы были первыми, кто после начала боевых действий на Украине перебросили истребители на авиабазу Эмари», – заметил министр.

«Обстановка меняется на глазах, переброска истребителей F-35 на восточный фланг НАТО усилит нашу обороноспособность и улучшит взаимодействие союзников», – указал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

США усилят страны Балтии и Польши истребителями пятого поколения F-35, ударными вертолетами Ah-64 Apache и подразделением общей численностью в 800 человек.

Прибывшие в Эмари истребители F-35 созданы с использованием технологий малой заметности – они являются продуктом самой дорогой программы вооружений в истории человечества. Данные машины могут выполнять роли истребителя, разведчика и тактического бомбардировщика.