Звонки и SMS из сети Telia на украинские номера бесплатные

Руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вильманн подчеркнул, что у многих людей есть члены семьи, родственники, друзья или деловые партнеры на Украине.

"Мы хотим, чтобы нашим клиентам было немного проще поддерживать связь с близкими и важными им людьми в трудные времена, и им не нужно было думать о стоимости звонков и отправки сообщений", - отметил Вильманн.

На все звонки и сообщения из сети Telia на Украину (кроме звонков по специальным тарифам и SMS) распространяется двухнедельный бесплатный период (до 10 марта включительно).