Звонки и SMS из сети Telia на украинские номера бесплатные
Начиная с сегодняшнего дня, 24 февраля, за все мобильные и обычные телефонные звонки на Украину, а также и текстовые сообщения, в течение двух недель не будет взиматься плата.
Начиная с сегодняшнего дня, 24 февраля, за все мобильные и обычные телефонные звонки на Украину, а также и текстовые сообщения, в течение двух недель не будет взиматься плата.
Руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вильманн подчеркнул, что у многих людей есть члены семьи, родственники, друзья или деловые партнеры на Украине.
"Мы хотим, чтобы нашим клиентам было немного проще поддерживать связь с близкими и важными им людьми в трудные времена, и им не нужно было думать о стоимости звонков и отправки сообщений", - отметил Вильманн.
На все звонки и сообщения из сети Telia на Украину (кроме звонков по специальным тарифам и SMS) распространяется двухнедельный бесплатный период (до 10 марта включительно).
Бесплатные звонки и SMS действительны для всех частных и бизнес-клиентов Telia и Diili.