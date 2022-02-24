Украинка, которая пытается вернуться в Эстонию, была вынуждена оставить семью в очаге войны

«В 7 часов утра меня разбудила мама, которая сказала, что нам пора паковать вещи — Россия начала вторжение. Я не могу описать это чувство. Мир рухнул, я никогда не представляла себе ничего подобного, хотя в новостях говорили», — пояснила Свирипа. В течение дня она по разным каналам общалась с друзьями и родственниками дома, а также с теми, кто следит за новостями в разных уголках мира. Одними из первых, кто с ней связался, были ее близкие из Эстонии, а также местный работодатель, предложивший всевозможную помощь в возвращении.