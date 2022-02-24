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  • Украинка, которая пытается вернуться в Эстонию, была вынуждена оставить семью в очаге войны

Украинка, которая пытается вернуться в Эстонию, была вынуждена оставить семью в очаге войны

Фото сделано на горнолыжном курорте в Карпатах, где сейчас находится Валерия Свирипа со своей семьей. Они боятся, что из города Ивано-Франковска за перевалом принесет облако дыма. ФОТО: Valeriia Sviripa

Валерия Свирипа — 24-летняя украинка, жизнь которой тесно связана с Эстонией. Вместе со своим партнером из Раквере она также называет Таллинн своим домом. Ее семья живет в Днепре, одном из крупнейших городов Украины, всего в нескольких сотнях километров от Донецка, который уже находился под контролем сепаратистов до эскалации напряженности между Россией и Украиной в октябре прошлого года, пишет Virumaa Teataja.

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«В 7 часов утра меня разбудила мама, которая сказала, что нам пора паковать вещи — Россия начала вторжение. Я не могу описать это чувство. Мир рухнул, я никогда не представляла себе ничего подобного, хотя в новостях говорили», — пояснила Свирипа. В течение дня она по разным каналам общалась с друзьями и родственниками дома, а также с теми, кто следит за новостями в разных уголках мира. Одними из первых, кто с ней связался, были ее близкие из Эстонии, а также местный работодатель, предложивший всевозможную помощь в возвращении.

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