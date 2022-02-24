Украинка, которая пытается вернуться в Эстонию, была вынуждена оставить семью в очаге войны
Валерия Свирипа — 24-летняя украинка, жизнь которой тесно связана с Эстонией. Вместе со своим партнером из Раквере она также называет Таллинн своим домом. Ее семья живет в Днепре, одном из крупнейших городов Украины, всего в нескольких сотнях километров от Донецка, который уже находился под контролем сепаратистов до эскалации напряженности между Россией и Украиной в октябре прошлого года, пишет Virumaa Teataja.