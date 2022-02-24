УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга из-за ситуации на Украине
Такое решение будет утверждено на завтрашнем внеочередном заседании исполкома УЕФА, сообщает Associated Press.
Такое решение будет утверждено на завтрашнем внеочередном заседании исполкома УЕФА, сообщает Associated Press.
Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться 28 мая на «Газпром Арене». Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.