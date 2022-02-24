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"Мы не собирались воевать..." : на севере Украины сдался взвод армии России

fff ФОТО: Facebook.com/@KyivPost

В Украине, в Черниговской области, сдался взвод разведчиков России, сообщил генеральный штаб армии Украины, пишет Rus.TVNET со ссылкой на генеральный штаб армии Украины.

"Российские захватчики, столкнувшись с тотальным сопротивлением украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался взвод разведчиков из 74-й мотострелковой бригады", - сказано в сообщении.

"Никто не думал о том, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - заявил старшина взвода Константин Буйничев.

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