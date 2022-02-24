ФОТО: BBC News

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране удалось выдержать первую волну российского вторжения, в которой началась пауза. Помимо реальной войны началась война версий о том, какой урон понесли стороны. Президент России Владимир Путин, объявивший рано утром о начале военной операции, вечером встречался с представителями крупного бизнеса на фоне исторического обрушения рынка. В Москве, Петербурге и других российских городах прошли антивоенные акции, участников которых массово задерживали.

Что говорят в Киеве

Жертвами первого дня российского вторжения стали 57 украинцев, еще 169 ранены, сообщил вечером в четверг министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага. На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой", - заявил Зеленский в свое вечернем видеообращении.

По его оценке, в Донбассе вооруженные силы Украины "действуют на отлично", "надежно удерживают" Харьков. "Самая проблемная ситуация - на юге. Наши войска ведут напряженные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя, - признал Зеленский. - На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его удерживать".

Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Зеленский утверждает, что в плен были захвачены российские военные. Украинские СМИ опубликовали фото. Киев также сообщал о нескольких сбитых самолетах и вертолетах и уничтоженной бронетехнике. Минобороны России это отрицает. Российские СМИ публиковали кадры с выходом военных колонн из Крыма, украинские - выведенную из строя военную технику противника.

Еще до этого обращения Зеленский заявил в "Твиттере", что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022

Позже вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские военные захватили станцию.

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня", - предупредил Подоляк. Российские власти пока это не прокомментировали.

Президент Украины весь день делает обращения к нации, а также к гражданам России, которых он призывал выступить против войны. Утром Зеленский объявил о введении военного положения, днем - о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Днем корреспондент Си-эн-эн снял кадры с российским десантом в аэропорту Антонов под Киевом. Военные сами сообщили журналисту, что взяли этот аэродром под контроль.

МВД Украины рассказало, как проходил бой за этот аэропорт, расположенный рядом с поселком Гостомель.

"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику в Гостомеле. Гвардейцы сбили три вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Военные национальной гвардии были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются", - утверждают в МВД Украины.

В Киеве и Харькове вводится комендантский час (он будет действовать с 22:00). В этих городах власти призвали население укрыться в метро. В метро остановили поезда, чтобы больше людей могли найти там убежище. Днем в Киеве звучала сирена, предупреждающая о воздушной тревоге, передавал из столицы Украины корреспондент Русской службы Би-би-си. Утром среди целей ракетных ударов России были и объекты в столичном аэропорту Борисполе.

Что говорят в Москве

Одновременно с Зеленским и украинскими силовиками свои брифинги в течения дня проводило министерство обороны России. Там отрицали потери и признали только падение одного штурмовика Су-25 - "в результате ошибки техники пилотирования". Уже вечером военные подтвердили, что еще один самолет - военно-транспортный Ан-24 - упал под Воронежем, экипаж погиб. Причиной также назван отказ техники.

Днем российские военные утверждали, что в результате их ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, три командных пункта и пункт базирования ВМС. По версии российских военных, также были уничтожены 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1".

Минобороны России утверждает, что не наносит удары по городам, однако украинские СМИ публиковали фото поврежденных домов и сообщали о гибели мирных жителей, в том числе ребенка. Кроме того, по данным украинских властей, в селе Липецкое в Одесской области 22 - 11 мужчин и 11 женщин погибли в результате ракетного удара по воинской части. Администрация Мариуполя сообщила об обстреле одного из микрорайонов.

Вечером представитель ведомства Игорь Конашенков назвал новые цифры - были атакованы 83 наземных объекта военной инфраструктуры, сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника "Байрактар". МВД Украины сообщало днем, что Россия совершила 203 атаки.

Все поставленные перед группировками войск на день задачи выполнены успешно - в частности, обеспечен выход к Херсону, отрапортовал генерал Конашенков (Зеленский говорил о "напряженных боях в пригороде Херсона").

По версии Москвы, вооруженным формированиям ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации удалось прорвать оборону вооруженных сил Украины и продвинуться на 6-8 км в глубину. Стороны сообщали о боях в городе Счастье и Станице Луганская, но по-разному оценивали их исход.

карта ФОТО: BBC

"Продолжается проведение специальной военной операции", - сказал вечером Конашенков. Именно так нападение на Украину назвал Путин в телеобращении, которое вышло в эфир в четверг в шесть утра.

Сам Путин вечером объяснял свое решение крупному бизнесу, с которым он проводил встречу. Он назвал "то, что происходит" "вынужденной мерой" и попросил "отнестись с пониманием". Российский президент при этом считает, что Россия остается частью мировой экономики.

Его слова прозвучали на фоне беспрецедентного обвала российского рынка. Днем акции российских компаний рухнули на 45%. До сих пор рекордное падение - минус 20% - было в 1997 году. По итогам торгового дня рублевый индекс Мосбиржи упал на 33,28%, а долларовый РТС на 39,44%. После этого было принято решение отменить в пятницу утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках Мосбиржи.

Курс рубля также рухнул, но его дальнейшее падение сдержали валютные интервенции ЦБ.

Вскоре после того, как Путин начал встречу с бизнесом, стало известно, что Британия ввела санкции против ВТБ и "Аэрофлота", а также запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Британский премьер назвал эти меры самыми жесткими санкциями, которые видела Россия.

Позже о санкциях против ВТБ и других крупнейших банков России (как позже выяснилось, Сбербанка, "Открытия", Совкомбанка и Новикомбанка) объявил президент США Джо Байден. По его словам, ограничительные меры коснутся и российской космической программы.

В первой половине дня Кремль отвечал на вопросы журналистов о целях, которые преследует Путин, напав на Украину. Самой цитируемой фразой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова стали слова о том, что Россия намерена "зачистить" Украину от "пронацистски настроенных людей и идеологии" (при том что крайнеправые партии даже не представлены в украинском парламенте).

Песков не стал исключать возможность переговоров с Киевом, но говорил об этом в контексте ультиматума Путина о "демилитаризации" Украины. На вопрос о сроках "военной операции" он отвечать не стал.

Тем временем в России начались не особо многочисленные, но все же заметные антивоенные акции, к проведению которых в своих видеообращениях призывал Зеленский. Они начались за Уралом и к вечеру проводились уже в Москве и Санкт-Петербурге. Правозащитники подсчитали, что полиция задержала в стране более тысячи протестующих.

Против войны выступили и деятели культуры. "Начавшаяся война России против Украины - это позор. Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям", - говорится в обращении, подписанном Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым, Владимиром Мирзоевым, Дмитрием Муратовым, Леонидом Парфеновым и другими.

Российское телевидение, как убедилась Би-би-си, в своих программах напротив поддерживает начало боевых действий.

Что говорят на Западе

Западные лидеры единодушно осудили вторжение и приступили к введению новых санкций в отношении Москвы.

В частности, президент Чехии Милош Земан, которого до сих пор подозревали в симпатиях к Путину, заявил: "Несколько дней назад я сказал, что русские не сошли с ума и не нападут на Украину. Я признаю, что был неправ. Необходимо изолировать сумасшедшего и защищать от него не только словами, но и конкретными мерами" (и призвал отключить Россию от системы международных платежей SWIFT).