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  • Кремль готовит новую волну атаки на Украину

Кремль готовит новую волну атаки на Украину

Посольство России покидает Украину. ФОТО: Дмитрий Котюх ФОТО: Dmitri Kotjuh

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о новой атаке российских войск. По его словам Кремль готовит нападение. Как пишет министр, вероятно будет применен воздушный десант.

Чиновник утверждает, что украинская армия готова его встретить. Военные используют современное оружие и героически держат оборону. Кроме того, по его словам, к сопротивлению присоединяется весь народ.

Самой сложной Резников назвал ситуацию на юге Украины, передает glavred.info.

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