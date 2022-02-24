Кремль готовит новую волну атаки на Украину
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о новой атаке российских войск. По его словам Кремль готовит нападение. Как пишет министр, вероятно будет применен воздушный десант.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о новой атаке российских войск. По его словам Кремль готовит нападение. Как пишет министр, вероятно будет применен воздушный десант.
Чиновник утверждает, что украинская армия готова его встретить. Военные используют современное оружие и героически держат оборону. Кроме того, по его словам, к сопротивлению присоединяется весь народ.
Самой сложной Резников назвал ситуацию на юге Украины, передает glavred.info.