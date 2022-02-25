Студия Postimees: существуют ли риски столкновения России и НАТО?13:30
Что происходит на границах Украины и как оттуда выбираются люди? Чем помочь попавшим в беду? Украина – глазами очевидца.
Что происходит на границах Украины и как оттуда выбираются люди? Чем помочь попавшим в беду? Украина – глазами очевидца.
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-канцлер МИД Эстонии по политическим вопросам Рейн Таммсаар, минувшей ночью вернувшийся из Украины в Эстонию. Смотрите интервью в 13:30!