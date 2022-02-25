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  • Студия Postimees: существуют ли риски столкновения России и НАТО?

Студия Postimees: существуют ли риски столкновения России и НАТО?
13:30

Что происходит на границах Украины и как оттуда выбираются люди? Чем помочь попавшим в беду? Украина – глазами очевидца.

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-канцлер МИД Эстонии по политическим вопросам Рейн Таммсаар, минувшей ночью вернувшийся из Украины в Эстонию. Смотрите интервью в 13:30!

  • Сколько людей стоит в пробках на границе? Насколько легко им пройти проверку?
  • Как помочь попавшим в беду? Готова ли Эстония к приему украинских беженцев?
  • Eсть ли выход из безвыходного положения? Какие сценарии обсуждаются?
  • Существуют ли риски столкновения России и НАТО?
  • Насколько болезненны для России введенные санкции?
  • Ограничит ли Эстония въезд в страну российским туристам?

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