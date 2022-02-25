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На этой неделе, 22 февраля, Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР, а затем Россия начала на Украине полномасштабную военную операцию. Русская служба Би-би-си спросила у депутатов и сенаторов, которые голосовали за признание республик, ожидали ли они такого исхода событий.

На прошлой неделе депутаты Госдумы проголосовали за то, чтобы направить президенту России просьбу о призании ДНР и ЛНР. На этой неделе, 22 февраля, Госдума и Совет Федерации единогласно проголосовали за ратификацию соглашений с республиками Донбасса, подписанных президентом Владимиром Путиным, а верхняя палата после этого отдельно разрешила главе государства использование войск за пределами России.

Утром в четверг, 24 февраля, Россия начала полномасштабную военную операцию на Украине за пределами территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Россия провела обстрелы юго-восточных территорий Украины и нанесла ракетные удары по украинским военным объектам.

Русская служба Би-би-си спросила у депутатов и сенаторов, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, ожидали ли они такого исхода событий.

НиколайКоломейцев, КПРФ, был один из авторов обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР: "Я полтора месяца назад был в Луганске и Донецке, возил детям новогодние подарки. Там по ночам слышно, как обстреливаются территории. Вам бы такое понравилось, если бы вы там жили? Я считаю, что Зеленский привел к тому, что сейчас происходит на Донбассе".

Людмила Нарусова, сенатор: "Не могу сейчас говорить, не звоните мне сегодня".

Елена Борисовна Афанасьева, сенатор от Оренбургской области, автор мема про "пакет с пакетами": "Дам комментарий, если могу быть полезна" (после первого же вопроса - поддерживает ли она военную операцию на территории Украины - бросила трубку).

Владимир Джабаров, сенатор: "Я занят".

Сергей Цеков, сенатор от Крыма: "Что значит - ситуация обострилась? Она обострилась много лет назад, когда на Украине к власти пришли фашиствующие силы, которые издевались над народом и не только нам русско-культурными гражданами, а и над собственным народом. Сейчас идет операция по освобождению Украины от этой нечисти.

Я считаю, что сегодня - окончание обострения, которое идет многие годы. Украина останется государством, которое и было, но у власти будут нормальные люди, которые уважают свою культуру, чтят свою историю. Будет нормальное государство. Я не считаю это войной, это спецоперация. Ответственность за потери будет нести украинская власть, и им надо взять сейчас и капитулироваться.

БорисЧернышов, ЛДПР: "Наша фракция считает происходящее на Донбассе миротворческой операцией в поддержку и защиту местного населения. О необходимости защищать там русских не раз говорил наш лидер Владимир Жириновский, и я полностью его позицию разделяю. Главное последствие от этой операции - освобождение русских".

Мария Бутина, "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам: "Позицию президента я однозначно поддерживаю. Пока мы ратифицировали соглашения с ДНР и ЛНР, очень много было комментариев в сети от людей - а почему восемь лет ждали? Население России поддерживало необходимость признания независимости ЛНР и ДНР. Поддерживало ли население аваиудары по другим территориям Украины? Я обращаю ваше внимание, что то, что мы сейчас видим, направлено на обеспечение невозможности сопротивления со стороны военных объектов, это классическая схема проведения военной операции.

На Донбассе происходил геноцид и возрождение фашистских настроений! Ну сколько это могло продолжаться? Мы до конца верили, что минскими соглашениями можно остановить преступную хунту. На Украине сейчас происходит освободительная операция. Гражданское население в безопасности. Аэропорты и военные склады нейтрализуют, чтобы поддержать освободительную операцию в ЛНР и ДНР. Будет ли главнокомандующий захватывать другие территории Украины и Киева? Это известно только главнокомандующему - и мы ему доверяем".

Дмитрий Новиков, первый зампред комитета по международным делам (КПРФ): "Нет, комментарий дать не могу. В 14:00 у нас совещание с руководством партии, после этого будут все комментарии".

Олег Нилов, "Справедливая Россия": "Я не в России".

Нина Останина, КПРФ, депутат Госдумы: "Эта операция - вынужденное действие со стороны России, потому что нас не услышал оккупационный режим в Киеве, а еще нас не услышала Европа и Соединенные Штаты. Попытка решить вопрос мирным путем не удалась. Я редко соглашаюсь с президентом, но тут я с ним согласна: нет никаких посягательств на территорию Украины. Я поддерживаю решение Совета Безопасности и Совета Федерации. Это были сигналы США и Европе. К сожалению, мы не были услышаны.

Я согласна с президентом - посягательств на территорию Украины у России нет. Речь идет только о том, чтобы покончить там с фашистским и нацистским режимом у власти. Если кто-то считает, что отторжение Донецкой и Луганской республик - это отторжение территории Украины - я с этим не согласна. Речь идет о политическом признании этих республик. Никаких сверхаппетитов у России нет. Надо прислушаться к народу, который проживает на территории Украины. Методичные военные действия, которые ведутся с территории Украины, все слова Байдена - "ни дюйма наших территорий натовских не отдадим" и при этом разговоры о вступлении Украины в НАТО - заставили нас так поступить.