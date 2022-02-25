Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации

Как говорится в опубликованном на сайте главы государства документе, в связи военной операцией РФ на территории Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17, 20 части первой 106 Конституции Украины, президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.