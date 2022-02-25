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  • Рогозин: из-за санкций возможен неконтролируемый сход с орбиты МКС

Рогозин: из-за санкций возможен неконтролируемый сход с орбиты МКС

Дмитрий Рогозин. ФОТО: MAXIM SHIPENKOV/EPA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявления американского президента Джозефа Байдена о введении санкций в отношении России. По его словам, если ограничения затронут сотрудничество РФ и США в аэрокосмической отрасли, это может привести к неконтролируемому сходу с орбиты Международной космической станции (МКС), сообщают vesti.ru. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявления американского президента Джозефа Байдена о введении санкций в отношении России. По его словам, если ограничения затронут сотрудничество РФ и США в аэрокосмической отрасли, это может привести к неконтролируемому сходу с орбиты Международной космической станции (МКС), сообщают vesti.ru.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? – написал Рогозин в Telegram. – Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски – ваши".

Глава Роскосмоса напомнил, что коррекция орбиты станции осуществляется исключительно при помощи двигателей российских кораблей "Прогресс М". Они же позволяют станции, на которой совместно работают и российские космонавты, и американские астронавты, уклоняться от столкновения с космическим мусором.

Ранее 24 февраля Байден сделал заявления по поводу санкций, которые США планируют ввести в отношении России. Он указал, что ограничения ударят по аэрокосмической индустрии РФ, в том числе и по космической программе. В частности, США хотят ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов.

Такие меры США намерены принять в связи с ситуацией вокруг Украины и со спецоперации, которую Россия ведет с целью установить мир в Донбассе. О начале операции президент РФ Владимир Путин сообщил в ночь на 24 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за поддержкой после того, как армия Украины усилила обстрелы их территории. Украинские вооруженные силы пошли на это после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР от Киева.

В США действия России считают нарушением международного права.

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