Рогозин: из-за санкций возможен неконтролируемый сход с орбиты МКС

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? – написал Рогозин в Telegram. – Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски – ваши".

Глава Роскосмоса напомнил, что коррекция орбиты станции осуществляется исключительно при помощи двигателей российских кораблей "Прогресс М". Они же позволяют станции, на которой совместно работают и российские космонавты, и американские астронавты, уклоняться от столкновения с космическим мусором.

Ранее 24 февраля Байден сделал заявления по поводу санкций, которые США планируют ввести в отношении России. Он указал, что ограничения ударят по аэрокосмической индустрии РФ, в том числе и по космической программе. В частности, США хотят ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов.

Такие меры США намерены принять в связи с ситуацией вокруг Украины и со спецоперации, которую Россия ведет с целью установить мир в Донбассе. О начале операции президент РФ Владимир Путин сообщил в ночь на 24 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за поддержкой после того, как армия Украины усилила обстрелы их территории. Украинские вооруженные силы пошли на это после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР от Киева.