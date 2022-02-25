Рогозин: из-за санкций возможен неконтролируемый сход с орбиты МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявления американского президента Джозефа Байдена о введении санкций в отношении России. По его словам, если ограничения затронут сотрудничество РФ и США в аэрокосмической отрасли, это может привести к неконтролируемому сходу с орбиты Международной космической станции (МКС), сообщают vesti.ru. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявления американского президента Джозефа Байдена о введении санкций в отношении России. По его словам, если ограничения затронут сотрудничество РФ и США в аэрокосмической отрасли, это может привести к неконтролируемому сходу с орбиты Международной космической станции (МКС), сообщают vesti.ru.