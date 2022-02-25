В Эстонии останавливается трансляция определенных каналов

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора запретил трансляцию некоторых телеканалов на русском языке в Эстонии по причине передачи этими каналами запрещенной информации (в том числе разжигания войны и распространения дезинформации).

Поэтому все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны при первой же возможности остановить трансляцию следующих телеканалов: RTR Planeta, NTV Mir, NTV Mir Baltic, Belarus 24 Rossia 24 ja TV Centre International (TVCI).