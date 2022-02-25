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Правозащитник Лев Пономарев сообщил о своем задержании

Лев Пономарев. ФОТО: Raigo Pajula

Сотрудники полиции в четверг задержали в Москве правозащитника Льва Пономарева (признан российскими властями СМИ - иностранным агентом).

«Задержали меня, я уже домой шел. В подъезде ждали два человека, довольно вежливо, повезли в ОВД Строгино (...) они сказали - за призывы к незаконным акциям», - сказал Пономарев «Интерфаксу».

Официальным комментарием правоохранительных органов «Интерфакс» пока не располагает.

Ранее в четверг в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о задержании 600 граждан-участников несогласованной акции в центре Москвы.

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