Япония вводит новые санкции против России

В частности, по его словам, будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России, передает ria.ru.

"Замораживаются активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях", - добавил Кисида на пресс-конференции, экстренно созванной в пятницу.

В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.