Япония вводит новые санкции против России
Япония вводит новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида.
Япония вводит новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида.
В частности, по его словам, будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России, передает ria.ru.
"Замораживаются активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях", - добавил Кисида на пресс-конференции, экстренно созванной в пятницу.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.