Захарова: операция в Донбассе должна предотвратить глобальную войну
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила цели проводимой в Донбассе военной спецоперации, сообщают vesti.ru.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила цели проводимой в Донбассе военной спецоперации, сообщают vesti.ru.
Военная спецоперация России в Донбассе – это не начало войны, а ее завершение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Война, кто не знает, велась 8 лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", – напомнила она.
Дипломат также пояснила, что спецоперация призвана предотвратить развитие событий, которые в будущем могли бы привести к глобальному военному противостоянию.
Еще до начала военной операции на Украине российские власти получили от Вашингтона отказ вести диалог с Россией, указала Захарова. По ее словам, на переговорах по безопасности, которые должны были состояться в феврале, обсуждался бы и украинский вопрос, однако американская сторона отказалась от них.
Вооруженные силы России начали спецоперацию утром 24 февраля. По последним данным, в ходе нее на Украине уже выведены из строя 11 аэродромов ВВС республики и 63 других военных объекта, в том числе три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук – М1".