Захарова: операция в Донбассе должна предотвратить глобальную войну

Военная спецоперация России в Донбассе – это не начало войны, а ее завершение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Война, кто не знает, велась 8 лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", – напомнила она.

Дипломат также пояснила, что спецоперация призвана предотвратить развитие событий, которые в будущем могли бы привести к глобальному военному противостоянию.

Еще до начала военной операции на Украине российские власти получили от Вашингтона отказ вести диалог с Россией, указала Захарова. По ее словам, на переговорах по безопасности, которые должны были состояться в феврале, обсуждался бы и украинский вопрос, однако американская сторона отказалась от них.