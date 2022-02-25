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  • Захарова: операция в Донбассе должна предотвратить глобальную войну

Захарова: операция в Донбассе должна предотвратить глобальную войну

Мария Захарова. ФОТО: Russian Foreign Ministry

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила цели проводимой в Донбассе военной спецоперации, сообщают vesti.ru.

Военная спецоперация России в Донбассе – это не начало войны, а ее завершение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Война, кто не знает, велась 8 лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", – напомнила она.

Дипломат также пояснила, что спецоперация призвана предотвратить развитие событий, которые в будущем могли бы привести к глобальному военному противостоянию.

Еще до начала военной операции на Украине российские власти получили от Вашингтона отказ вести диалог с Россией, указала Захарова. По ее словам, на переговорах по безопасности, которые должны были состояться в феврале, обсуждался бы и украинский вопрос, однако американская сторона отказалась от них.

Вооруженные силы России начали спецоперацию утром 24 февраля. По последним данным, в ходе нее на Украине уже выведены из строя 11 аэродромов ВВС республики и 63 других военных объекта, в том числе три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук – М1".

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