Санкции ЕС затронут банки, энергетику и авиаотрасль России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала пакет санкций Евросоюза в отношении России.

«Утвержденный сегодня вечером пакет масштабных и целенаправленных санкций показывает, насколько един Европейский союз», - написала она.

Во-первых, этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.

Во-вторых, они нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству. Запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы.

Третье: ЕС запрещает продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.

