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Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов из Киева рассказывает о том, как Украина встретила первый день российского военного вторжения.

"Сэр, сэр, ваши коллеги не могут вам дозвониться. Кажется, нас бомбят", - никогда не думал, что проснусь когда-нибудь от таких слов в центре Киева.

С начала ноября, когда американские официальные лица начали предупреждать о скором вторжении со стороны России, и я, и большинство моих коллег считали, что это просто невозможно.

В 2014 году я работал на Майдане, когда украинцы свергли Виктора Януковича, затем в Крыму, когда его аннексировала Россия, а затем на востоке Украины, где тогда только появились самопровозглашенные республики.

С первого дня Россия отрицала свое участие в этом конфликте, заявляя, что ее войск в Донбассе нет. Но я прекрасно помнил сентябрь 2014 года, когда именно российские танки наступали и брали Новоазовск - небольшой городок на берегу Азовского моря.

В тот день мы с коллегами подъехали почти вплотную к российско-украинской границе и просто видели, откуда на нас едут танки. Они ехали из России, больше им было взяться просто неоткуда. Но я выходил в прямой эфир московской радиостанции, с которой тогда работал, рассказывал об этом, а мне никто не верил: "Ты что-то путаешь".

Я помню февраль 2015 года, когда российские войска штурмовали город Дебальцево, после чего горячая фаза войны завершилась подписанием вторых Минских соглашений. Тогда я первым написал, что в штурме города принимают участие военнослужащие из Бурятии - республики на востоке России с преимущественно буддистским населением.

Я все это прекрасно помнил, а также помнил про отравление оппозиционера Алексея Навального, про ужасающие фальсификации на выборах, про переписывание российской Конституции ради "обнуления" сроков действующего президента. И все равно не верил, что Владимир Путин может начать полномасштабное вторжение в Украину.

Но теперь перед моей постелью стоял сотрудник отеля и испуганно говорил: "Кажется, нас бомбят". В лобби на первом этаже меня попросили оплатить все счета, и хотя банковский терминал продолжал работать, у нас произошла заминка - руки девушки дрожали так сильно, что у нее не получалось заполнить документы.

Мне позвонил мой киевский друг и спросил, нет ли у меня водителя в Одессе, потому что этот город тоже бомбят и ему надо вывести оттуда девушку в сторону Молдовы. Эту проблему мы решили примерно за час, попутно выяснив, что таксисты успели взвинтить цены в два раза.

Подруга, уехавшая из Киева одним днем во Львов на собеседование по работе, советовалась: стоит ли пытаться вернуться в столицу Украины поездом? Мы решили, что вокзалы и железнодорожные пути могут стать мишенью для ракет, так что делать этого пока не стоит.

Бывший военный из Винницы, к которому я приезжал в гости две недели назад, позвонил и рассказал, что пытается эвакуировать из Харькова свою бывшую жену с ребенком. Но билеты есть только на завтрашний день, а бои идут уже на окраине этого полуторамиллионного города - ехать от него до границы с Россией всего полчаса.

Я вышел на улицу, чтобы идти к Подолу и оттуда работать. Пройти надо было всего два квартала. И это были, наверное, два самых пустых квартала в моей жизни. Ни людей, ни машин, хотя обычно Подол - это центр киевской жизни, место, где всегда толпы молодежи и туристов.

Низкие облака скрывали не только солнце, но и боевую авиацию. Уже к середине дня истребители начали постоянно носиться над центром Киева, но мы даже не знали, чьи это самолеты: украинские или российские? Прятаться в подвал в ожидании бомбардировки или оставаться на высоком этаже, чтобы первым передать новость, если она начнется?

Несколько раз начинала звучать воздушная тревога, но мобильный интернет работал с такими перебоями, что 10-секундное видео мне пришлось загружать в "Твиттер" 20 минут.

Я не знаю, был ли 22 июня 1941 года в Киеве хотя бы один гражданин Германии, когда Адольф Гитлер напал на СССР, но сегодня я со своим российским паспортом в центре Киева чувствовал себя таким немцем.