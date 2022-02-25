Прямая трансляция ⟩ В Таллинне проходит большой митинг в поддержку Украины
В субботу, 26 февраля в 15 часов на площади Вабадузе в Таллинне состоится большой митинг в поддержку народа Украины, который ведет войну за независимость и свободу со страной-агрессором Россией. Среди организаторов все украинские организации Эстонии и многочисленные эстонские гражданские объединения. С речью выступит президент Эстонии Алар Карис. С короткой музыкальной программой выступят Руслан Трочинский и представитель Эстонии на Евровидении 2022 Стефан.