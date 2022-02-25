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Фото, видео ⟩ В Таллинне прошел большой митинг в поддержку Украины

В субботу, 26 февраля в 15 часов на площади Вабадузе в Таллинне начался большой митинг в поддержку народа Украины, который ведет войну за независимость и свободу со страной-агрессором Россией. Среди организаторов все украинские организации Эстонии и многочисленные эстонские гражданские объединения. С речью выступил президент Эстонии Алар Карис. С короткой музыкальной программой выступили Руслан Трочинский и представитель Эстонии на Евровидении 2022 Стефан.

«На суверенитет Украины посягнул вероломный и коварный враг. Мы, украинцы Эстонии, твердо верим, что народ Украины отстоит законное право быть хозяином на своей земле, отстоит свою свободу. Мы благодарим Эстонию за всестороннюю поддержку нашей исторической Родины и надеемся, что общими усилиями Украинской армии, украинского народа и международной общественности враг будет побежден», - сказала председатель Конгресса Украинцев Эстонии Вира Конык.

«Выражаем непоколебимую поддержку Украине в один из самых мрачных моментов ее истории. Мы должны помочь всем, чем только сможем. Просим правительство Эстонии, Европейский Союз и НАТО оказать Украине всевозможную помощь, чтобы она смогла выстоять и отбить нападение агрессора – России. Также нужно помочь пострадавшим во время военных действий», - заявили организаторы митинга, эстонские гражданские объединения.

После главы государства с речью выступили председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, музыкант Руслан Трочинский, председатель Эстонского союза студенческих организаций Маркус Эхасоо, председатель Эстонского союза молодежных объединений Трийн Рооз и другие.

Руслан Трочинский и Стефан выступили с короткой музыкальной программой.

Организаторы: все организации украинцев Эстонии, Институт прав человека, Эстонский союз молодежных объединений, Эстонский союз студенческих организаций, НКО «Открытая Республика», Фонд Открытой Эстонии, Союз ученических представительств Эстонии, «Общая Эстония» и другие.

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