В Таллинне состоится большой митинг в поддержку Украины: выступит президент Карис

«На суверенитет Украины посягнул вероломный и коварный враг. Мы, украинцы Эстонии, твердо верим, что народ Украины отстоит законное право быть хозяином на своей земле, отстоит свою свободу. Мы благодарим Эстонию за всестороннюю поддержку нашей исторической Родины и надеемся, что общими усилиями Украинской армии, украинского народа и международной общественности враг будет побежден», - сказала председатель Конгресса Украинцев Эстонии Вира Конык.

«Выражаем непоколебимую поддержку Украине в один из самых мрачных моментов ее истории. Мы должны помочь всем, чем только сможем. Просим правительство Эстонии, Европейский Союз и НАТО оказать Украине всевозможную помощь, чтобы она смогла выстоять и отбить нападение агрессора – России. Также нужно помочь пострадавшим во время военных действий», - заявили организаторы митинга, эстонские гражданские объединения.

Организаторы просят взять с собой флаги Эстонии и Украины.

После главы государства с речью выступят председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, музыкант Руслан Трочинский, председатель Эстонского союза студенческих организаций Маркус Эхасоо, председатель Эстонского союза молодежных объединений Трийн Рооз и другие.

Руслан Трочинский и Стефан выступят с короткой музыкальной программой. Программа мероприятия постоянно дополняется.