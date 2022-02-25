Coop прекращает продажу российских и белорусских товаров
В связи с происходящей в Украине агрессией Coop решил прекратить продажу российских и белорусских товаров, а также рекламу своих предложений на российских телеканалах.
В связи с происходящей в Украине агрессией Coop решил прекратить продажу российских и белорусских товаров, а также рекламу своих предложений на российских телеканалах.
«Мы считаем, что в сложившейся ситуации в принципе невозможно продолжать сотрудничество со странами, решившими столь жестоко противостоять демократическому миропорядку. Решение отказаться от рекламы на российских телеканалах родилось уже до боевых действий во вторник, 22 февраля, но фактическое начало боевых действий 24 февраля повлекло за собой прекращение продажи продуктов питания и предметов первой необходимости», - объяснили в Coop.
Об аналогичном решении ранее сообщила торговая сеть Rimi. Barbora уберет товары из России и Белоруссии из своего ассортимента.