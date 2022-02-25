В стационарном лечении нуждаются 675 пациентов с COVID-19

По состоянию на утро 25 февраля, в больницах находится 675 пациентов с коронавирусом. Из них 328 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 198 человек, или 60,4% не были вакцинированы, а 130, или 39,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 7,2 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 61 новую историю болезни, из которых в 25 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 43 пациента с симптомами COVID-19.

Скончались девять человек с коронавирусом, их статус вакцинации уточняется: 71-летняя женщина, 76-летний мужчина, 80-летняя женщина, 82-летняя женщина, 86-летний мужчина, 89-летний мужчина, 90-летняя женщина, 93-летний мужчина и 94-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 304,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 465,5 невакцинированных в день.