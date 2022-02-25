За флаг Украины в окне в Новосибирске задержан студент: деканат пригрозил самыми жесткими мерами

Как сообщается, студента задержали из-за флага, который висел в одном из окон общежития. Это подтверждают и студенты, с которыми общался корреспондент НГС.

«Он писал, что к нему пришли комендант, полицейский, начали с ним разговаривать. Утверждали, что он нарушает правила, устав общежития, но что он точно нарушал — никто не пояснил. В итоге его забрали в участок, он начал писать правозащитникам. Что будет с ним в итоге — неизвестно», — анонимно рассказал знакомый задержанного.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о задержании на момент публикации не прокомментировали. Комментарий пресс-службы регионального УФСБ также получить не удалось. Заведующей общежитием № 7 НГУ на месте не оказалось, на факультете ФИТ комментировать ситуацию отказались.

Студенты факультета информационных технологий НГУ также поделились сообщением, которое пришло им после происшествия. В нем сотрудница деканата, которая отказалась общаться с журналистами, призывает не выражать свое политическое мнение. А в отношении сочувствующих, по ее словам, будут принимать жесткие меры.