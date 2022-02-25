Лавров назвал цель операции в Украине

Глава украинского государства сказал это в интервью украинскому телеканалу «Дом». Этот канал был специально организован для вещания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, его передачи идут на русском языке. Зеленский также говорил по-русски. «Есть выражение «Человек находится в шпагате». Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты русский, ты в России, я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя, или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?» — сказал он.