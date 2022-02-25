Лавров назвал цель операции в Украине
Специальная военная операция в Украине проводится для того, чтобы освободить украинцев «от гнета» и дать им самим выбрать свое будущее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.
Специальная военная операция в Украине проводится для того, чтобы освободить украинцев «от гнета» и дать им самим выбрать свое будущее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.
Он заявил об этом на встрече с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой.
«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент [Владимир] Путин принял решение проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — сказал Лавров
Лавров повторил обвинения в адрес «киевского режима», что он встал на путь русофобии и геноцида жителей Донбасса.
Министр напомнил также об эпизоде, когда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, переехать в Россию, поскольку рано или поздно регион вернется в состав Украины.
Глава украинского государства сказал это в интервью украинскому телеканалу «Дом». Этот канал был специально организован для вещания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, его передачи идут на русском языке. Зеленский также говорил по-русски. «Есть выражение «Человек находится в шпагате». Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты русский, ты в России, я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя, или ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?» — сказал он.
Лавров также сказал, что «наши западные коллеги» поддерживали киевский режим, поощряя «бурное становление неонацизма и русофобии», а также разрушение минских договоренностей.