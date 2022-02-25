Vaba Lava отменил Дни театров Петербурга в Нарве
Пресс-служба театрального центра сообщила, что в связи с тем обстоятельством, что Россия объявила войну Украине, Vaba Lava не считает сейчас возможным организацию Дней театров Петербурга.
Пресс-служба театрального центра сообщила, что в связи с тем обстоятельством, что Россия объявила войну Украине, Vaba Lava не считает сейчас возможным организацию Дней театров Петербурга.
Дни театров Петербурга должны были пройти с 1 по 5 марта в Нарве. Все билеты будут выкуплены обратно до 1 мая 2022 года.
Vaba Lava приносит извинения за неудобство. Однако в нарвском театральном центре Vaba Lava 28 февраля будет показан спектакль «Лотман» театра R.A.A.A.M, а 19 марта собственная постановка театра Vaba Lava «Я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе».