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Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск покинул Киев

Каймо Кууск. ФОТО: Madis Veltman

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск покинул Киев, к которому приближается зона боевых действий, передала в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Посол отправляется в более безопасное место, чтобы максимально продолжить свою работу. Он жив и здоров и полон желания оказать Украине помощь», - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Кайса Ханна Парель.

По ее словам, в посольстве Эстонии в Киеве на данный момент остаются сотрудники.

Другой информации о новом месте пребывания посла и о количестве остающихся в посольстве сотрудников МИД из соображений безопасности не разглашает.

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