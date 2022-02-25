Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск покинул Киев
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск покинул Киев, к которому приближается зона боевых действий, передала в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел.
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск покинул Киев, к которому приближается зона боевых действий, передала в пятницу пресс-служба Министерства иностранных дел.
«Посол отправляется в более безопасное место, чтобы максимально продолжить свою работу. Он жив и здоров и полон желания оказать Украине помощь», - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Кайса Ханна Парель.
По ее словам, в посольстве Эстонии в Киеве на данный момент остаются сотрудники.
Другой информации о новом месте пребывания посла и о количестве остающихся в посольстве сотрудников МИД из соображений безопасности не разглашает.