Дания решила направить в Эстонию дополнительные военные силы
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила об отправке в Эстонию дополнительных 200 датских солдат, сообщает Reuters.
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила об отправке в Эстонию дополнительных 200 датских солдат, сообщает Reuters.
Солдаты должны прибыть сюда в первой половине марта. Кроме того, Дания хочет внести свой вклад, направив в воздушное пространство Польши два истребителя F-16.
В четверг вечером министерство обороны США объявило, что приняло решение направить в Германию еще 7000 военнослужащих, которые должны отправиться в путь в ближайшие дни.
Франция ускорила ввод войск в Румынию
Франция активизировала свое развертывание для усиления восточного крыла НАТО в Румынии после вторжения России в Украину, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.
Выступая после внеочередного саммита с лидерами ЕС, Макрон сказал, что «ускорит ввод войск».
Это часть более широких усилий союзников по НАТО по укреплению сил в восточных государствах-членах, которые уже развернули тысячи военнослужащих.