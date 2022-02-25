Дания решила направить в Эстонию дополнительные военные силы

Солдаты должны прибыть сюда в первой половине марта. Кроме того, Дания хочет внести свой вклад, направив в воздушное пространство Польши два истребителя F-16.

В четверг вечером министерство обороны США объявило, что приняло решение направить в Германию еще 7000 военнослужащих, которые должны отправиться в путь в ближайшие дни.

Франция ускорила ввод войск в Румынию

Франция активизировала свое развертывание для усиления восточного крыла НАТО в Румынии после вторжения России в Украину, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.

Выступая после внеочередного саммита с лидерами ЕС, Макрон сказал, что «ускорит ввод войск».

Это часть более широких усилий союзников по НАТО по укреплению сил в восточных государствах-членах, которые уже развернули тысячи военнослужащих.