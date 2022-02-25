Фото и видео ⟩ Киевляне, укрывшиеся от авиаударов в метро: одна радость — нам приносят кипяток

«На Майдане тишина и нет никаких признаков взрывов, о которых рапортовали. Также тихо в правительственном квартале. Метро работает», - опроверг журналист Postimees Яанус Пийрсалу обнародованную в международной прессе информацию.

По словам Пийрсалу, банкоматы в центре города, как утверждают местные жители, выдают за раз максимально 100 гривен, то есть три евро. Еще вчера можно было снять за раз 400 гривен.

Фотограф Дмитрий Котюх рассказал, что люди рассредоточены в метро. Детей держат рядом с родителями. «Люди ищут себе угол и располагаются хаотично. Метро бесплатное, люди ездят на поездах. Если есть угроза взрыва, то работа метро приостанавливается», - сказал Котюх.

В метро Пийрсалу удалось взять интервью у семьи, которая находится там вторые сутки. «Людей ничем не обеспечивают, все за свой счет. Еду готовить негде, поэтому питаемся в сухомятку», - сказал Дмитрий, добавив, что его семья спит на полу, подложив одеяло.

В то же время работники метро приносят горячую воду. «Кипяток нам дают. В чайнике кипятят воду и ее нам дают. Вот и все. Работники станции, которые ответственны ночью, ходят с чайником и раздают людям кипяток», - рассказал Дмитрий.

В метро также можно сходить в туалет. Некоторые поднимаются наверх и в сопровождении полицейских идут в туалет в участок, но это можно сделать только до комендантского часа.