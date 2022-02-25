В Таллинне в полицейской машине умер человек

«Отреагировавшие на вызов полицейские решили сперва доставить 46-летнего и 51-летнего пьяных мужчин в вытрезвитель в целях их собственной безопасности. В тот момент оба были способны поддерживать контакт с полицейскими и дойти до полицейской машины на своих ногах», - рассказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отдела полиции Пирко Пярила.

Доехав до вытрезвителя, полицейские заметили, что 46-летний мужчина не дышит и сразу же стали его реанимировать. К сожалению, несмотря на усилия полицейских и медиков, спасти его жизнь не удалось. По первоначальной оценке медиков, во время поездки у задержанного случилось расстройство здоровья, точную причину смерти установит вскрытие. Внешних повреждений у него не обнаружено.