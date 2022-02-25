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МИД организует автобусы для застрявших в Украине

МИД Эстонии. ФОТО: Eero Vabamägi

Автобусы будут ждать пассажиров в субботу вечером в польском приграничном городе Медыка.

В нынешнюю субботу, 26 февраля, ориентировочно в 18.00 по местному времени у граждан Эстонии будет возможность вернуться на автобусах домой. Автобусы выходят из польского приграничного города Медыка. Граждане, которые прибыли с Украины в Польшу, и у которых нет транспортной возможности для того, чтобы добраться до Эстонии, просят связаться с Министерством иностранных дел по электронной почте konsul@mfa.ee или по номеру +372 53019999.

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