МИД организует автобусы для застрявших в Украине

В нынешнюю субботу, 26 февраля, ориентировочно в 18.00 по местному времени у граждан Эстонии будет возможность вернуться на автобусах домой. Автобусы выходят из польского приграничного города Медыка. Граждане, которые прибыли с Украины в Польшу, и у которых нет транспортной возможности для того, чтобы добраться до Эстонии, просят связаться с Министерством иностранных дел по электронной почте konsul@mfa.ee или по номеру +372 53019999.