Марко Михкельсон. ФОТО: Sander Ilvest

В своем выступлении на проходящей сегодня в Париже Межпарламентской конференции по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности и Общей политики безопасности и обороны председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил, что пришло время дать Украине статус государства-кандидата в члены Европейского союза.

Михкельсон выступил на заседании с речью, в которой призвал коллег из государств-членов незамедлительно сделать все возможное, чтобы наши единство и солидарность трансформировались в реальную поддержку Украине. «Каждое промедление может представлять угрозу для свободы всей Европы», – сказал Михкельсон.

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам призвал коллег утвердительно ответить 70 % украинцев, которые хотят видеть свою страну в Европейском союзе. «Мы будем рады видеть Украину в качестве члена Европейского союза», – сказал он.

В своем выступлении Михкельсон сказал, что свободный мир должен положить конец безнаказанному совершению военных преступлений со стороны руководства Российской Федерации. «Ни одно преступление против человечности не должно оставаться безнаказанным», – сказал Михкельсон.

Михкельсон призвал все государства-члены Европейского союза защищать свободу слова и искать способы препятствовать распространению российской военной пропаганды в Европе.

Изначальная программа проходящей сегодня в Париже конференции по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности и Общей политики безопасности и обороны была аннулирована после начала масштабного военного нападения России на Украину. В новой повестке дня – только вопросы, связанные с Украиной. Посредством видеосвязи в конференции также принял участие председатель комиссии по государственной обороне Энн Ээсмаа.