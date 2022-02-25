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Financial Times: ЕС готовится заморозить активы Путина и Лаврова

5698739 13.11.2018 Russian President Vladimir Putin, left, speaks with Foreign Minister Sergey Lavrov before the meeting with Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad in Singapore, November 13, 2018. Grigory Sysoev / Sputnik ФОТО: Grigory Sysoev/Sputnik

Евросоюз готовится заморозить активы президента РФ Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, который будет одобрен позже в пятницу.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на троих собеседников.

В то же время Путин и Лавров не будут подпадать под запрет на поездки в ЕС, что подчеркивает готовность Евросоюза сохранять символические дипломатические возможности открытыми.

Министры иностранных дел планируют в пятницу утвердить пакет санкций, а также ряд мер против российских банков и промышленности.

Отмечается, что этот вопрос о введении персональных санкций против президента РФ и главы МИД РФ обсуждался лидерами ЕС поздно в четверг, и многие политики поддержали эту идею.

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