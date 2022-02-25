Financial Times: ЕС готовится заморозить активы Путина и Лаврова

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на троих собеседников.

В то же время Путин и Лавров не будут подпадать под запрет на поездки в ЕС, что подчеркивает готовность Евросоюза сохранять символические дипломатические возможности открытыми.

Министры иностранных дел планируют в пятницу утвердить пакет санкций, а также ряд мер против российских банков и промышленности.