Financial Times: ЕС готовится заморозить активы Путина и Лаврова
Евросоюз готовится заморозить активы президента РФ Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, который будет одобрен позже в пятницу.
Евросоюз готовится заморозить активы президента РФ Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, который будет одобрен позже в пятницу.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на троих собеседников.
В то же время Путин и Лавров не будут подпадать под запрет на поездки в ЕС, что подчеркивает готовность Евросоюза сохранять символические дипломатические возможности открытыми.
Министры иностранных дел планируют в пятницу утвердить пакет санкций, а также ряд мер против российских банков и промышленности.
Отмечается, что этот вопрос о введении персональных санкций против президента РФ и главы МИД РФ обсуждался лидерами ЕС поздно в четверг, и многие политики поддержали эту идею.