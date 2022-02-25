Уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС резко вырос

Согласно украинской радиационной карте www.saveecobot.com, уровень гамма-излучения с территории Чернобыльской АЭС вечером 24 февраля в период с 21:00 до 22:00 увеличился в 20 раз. Станция наблюдения измерила мощность дозы гамма-излучения на уровне 65 500 нЗв/ч (нанозивертов в час). Ранее средний уровень радиации в Чернобыле составлял около 3000 нЗв/ч.

Уровень радиации в Припяти сегодня составлял 10 200 нЗв/ч (рост в 20 раз), дальше от АЭС он уменьшается. На некоторых измерительных станциях уровень радиации увеличился в 33 раза.

В 2020 году обычный уровень радиации в Эстонии составлял 30-102 нЗв/ч (по данным Агентства окружающей среды).

"Национальная ядерная инспекция Украины проинформировала представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по официальным каналам о повышении уровня гамма-излучения в некоторых районах Чернобыльской особой зоны. Предполагаемой причиной повышения может быть перемешивание пахотного слоя в связи с движением значительного количества тяжелой военной техники, - прокомментировал ситуацию в пятницу днем советник отдела климата и радиации Департамента окружающей среды Эстонии Тит Койтъярв. - В настоящее время проверить эти данные невозможно, так как территория оккупирована и идут боевые действия".

Койтъярв подтвердил, что радиационной опасности для жителей Эстонии нет. «Департамент окружающей среды поддерживает связь с международными агентствами по радиационной безопасности и круглосуточно следит за уровнем радиации в Эстонии», — сказал он.

«Наши измерительные станции также передают данные в случае отключения электроэнергии», — добавил генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

Эстонская сеть раннего предупреждения о радиации состоит из 15 автоматических станций радиационного контроля, которые измеряют уровень гамма-излучения в воздухе в режиме реального времени по всей Эстонии. Автоматические станции важны для обнаружения возможных трансграничных радиологических эффектов в случае радиологических инцидентов в соседних странах.

«Мы считаем, что повышенный уровень радиации не вызовет никаких последствий в Финляндии», — заверил Postimees заместитель директора Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Томи Рутамо, который также получил информацию о повышении уровня радиации.

«Необходимо помнить, что почва вокруг АЭС до сих пор очень загрязнена. Мы поняли, что движение тяжелых транспортных средств выбрасывает в воздух загрязненную пыль, что приводит к повышению уровня радиации. Насколько нам известно, на станции не было ядерных или радиационных утечек».