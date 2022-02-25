ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонская фабрика по производству флагов в эти дни шьет только украинские флаги
Компания по изготовлению флагов Lipuvabrik в последние дни делает только украинские флаги, так как спрос на них резко возрос, пишет Postimees.
Компания по изготовлению флагов Lipuvabrik в последние дни делает только украинские флаги, так как спрос на них резко возрос, пишет Postimees.
Генеральный директор фабрики Карина Тыэлейд сообщила Postimees, что за последние дни их предприятие получил сотни заказов на украинские флаги от государственных органов, посольств, учреждений культуры, а также от частных лиц.
«Другое мы сейчас не производим. Помимо флагов, мы также делаем нагрудные ленты в цветах украинского флага, которых производится тысячами. Наш телефон уже раскалился от звонков людей, интересующихся украинскими флагами», — сказала Тыэлейд.
Из-за резкого роста заказов фабрика сегодня работала до 18:00, а в субботу будет открыта с 9:00 до 15:00. Как правило, компания закрыта по выходным.
В субботу в 15 часов на площади Вабадузе в Таллинне пройдет масштабная демонстрация в поддержку Украины. По слова Тыэлейд, большой рост заказов, вероятно, связан с этим мероприятием, так как организаторы попросили участников принести украинские флаги. "Но есть и много желающих водрузить флаг в поддержку Украины на своем флагштоке", - добавила Тыэлейд.
Заведующая производством Lipuvabrik Хельве Тоомеметс сказала, что сегодня у них действительно должен был быть выходной, но в пятницу утром у дверей магазина выстроилась очередь желающих получить украинские флаги, а почтовый ящик менеджера компании был полон заказов.
«Сегодня всех работников, которые были в состоянии работать, попросили выйти на работу», — сказала Тоомеметс.