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Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

Facebook. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook (компания Meta Platforms, Inc.), сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении, передает РБК.

Как указало ведомство, это связано с ограничением в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, что противоречит российскому законодательству. Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении российских СМИ, среди которых «РИА Новости», телеканал «Звезда», «Лента.ру» и «Газета.ру», а также объяснить причину их наложения, однако компания проигнорировала эти требования.

В результате Генпрокуратура по согласованию с МИДом признала соцсеть причастной к нарушению основных прав и свобод человека и граждан России.

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