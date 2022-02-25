Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении, передает РБК.

Как указало ведомство, это связано с ограничением в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, что противоречит российскому законодательству. Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении российских СМИ, среди которых «РИА Новости», телеканал «Звезда», «Лента.ру» и «Газета.ру», а также объяснить причину их наложения, однако компания проигнорировала эти требования.