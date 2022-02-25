Пыльтсамаа обещает принять семьи работающих в этом регионе украинцев

"Сообщите, пожалуйста, какая помощь нужна в первую очередь", — говорится в сообщении на Фейсбук-странице волостного самоуправления.

Волостная управа также обратилась к жителям, чтобы люди давали знать, если они могут помочь с жильем украинским беженцам войны. «В дополнение к возможным жилым помещениям, предлагаемым волостью, мы также хотим зафиксировать возможности тех, кто предоставляет свою помощь», — говорится на сайте.