Пыльтсамаа обещает принять семьи работающих в этом регионе украинцев
На сайте волости Пыльтсамаа на эстонском и русском языках опубликовано обращение к украинцам, проживающим и работающим в Пыльтсамаа.
На сайте волости Пыльтсамаа на эстонском и русском языках опубликовано обращение к украинцам, проживающим и работающим в Пыльтсамаа.
"Пыльтсамаа готов принять семьи украинцев, работающих на предприятиях нашего муниципалитета и предоставить им приют и необходимую помощь".
"Сообщите, пожалуйста, какая помощь нужна в первую очередь", — говорится в сообщении на Фейсбук-странице волостного самоуправления.
Волостная управа также обратилась к жителям, чтобы люди давали знать, если они могут помочь с жильем украинским беженцам войны. «В дополнение к возможным жилым помещениям, предлагаемым волостью, мы также хотим зафиксировать возможности тех, кто предоставляет свою помощь», — говорится на сайте.