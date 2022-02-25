Франция усилит свое военное присутствие в Эстонии

Франция давно привержена безопасности Эстонии и Балтийских стран, прежде всего в рамках мер сдерживания и заверения НАТО.

Франция через год по очереди с Данией обеспечивает дислоцирование в Эстонии на 12 месяцев 300 военнослужащих с бронемашинами и танками Leclerc.

Франция обеспечивает безопасность в Тапа в порядке ротации EFP с прошлого марта до марта этого года, ее следующее участие в EFP пройдет в Эмари с апреля по июль.